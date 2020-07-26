ضبط 19 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بدمياط

تمكنت مباحث التموين بدمياط برئاسة الرائد أحمد عبدالباقي من ضبط 19 طن دقيق مدعم تم تجميعه من المخابز وإعادة نخله وتعبئته في شكائر بيضاء بغرض الإتجار به في السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية كبيرة بإعادة بيعه للمخابز السياحية، وذلك خلال حملة على المنخل الكائن بقرية تل الكاشف التابعة لمركز الزرقا.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات سرية لرئيس مباحث التموين تفيد قيام صاحب منخل بتجميع الدقيق الدعم ونخله لإعادة بيعه بالسوق السوداء وتم إخطار اللواء خالد إبراهيم مدير أمن دمياط .

وبتوجه الحملة للمكان المذكور تم ضبط المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5482 حنح مركز الزرقا ضد كل من محمد.أ.م وأحمد.ع عمال وصاحب المنخل المدعو ح.ا حيث تم ضبط 10 أطنان دقيق بلدي مدعم في أجولة خضراء اللون و8 أطنان دقيق بلدي منخول في شكاير بيضاء و5 أجولة نخالة ناتجة من نخل الدقيق البلدي وتم ضبط ماكينة خياطة الشكائر بعد نخلها.

كما تم ضبط ميزان كهربائي لإعادة وزن الشكاير بعد نخلها وتم ضبط عدد من الشكائر الفارغة الخاصة بالدقيق البلدي ومجموعة من الشكاير الفارغة البيضاء التي يتم التعبئة فيها وتم تحرير المحضر رقم 5482 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2020 مركز شرطة الزرقا.