علي جمعة: سن السكين بالقرب من الأضحية "حرام شرعا"

شدد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية سابقًا، على أهمية العبادة في تلك الأيام الربانية والتقرب إلى الله في العشر الأواخر من ذي الحجة، كما أن يوم العيد أيضا يوم عبادة تتمثل في الصلاة والتكبير وذبح الأضاحي، وجميعها أيام خير وذكر، موضحًا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول "إذا ذبحتهم فأحسنوا الذبحة"، كما استنكر قيام بعض الأشخاص أو الجزارين بسن السكين بالقرب من الحيوان الذي سينحره، موضحًا أن هذا حرام شرعا.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره في برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC"، أنه حرام شرعًا تعذيب أي حيوان سواء كلب أو قطة، وأن نُحسن ذبح الأضحية، كما لا يجوز ذبح الأضاحي أمام بعضها البعض، "ده حرام ولا يرضى الله"، موضحًا في الوقت ذاته أهمية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة رغم كونها ليست فرضًا على المسلم بل هي سنة.

وتابع: "كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك صيام تلك الأيام المباركة، وهذا يدل على فضل صيام تلك الأيام".