علي جمعة: "حسبنا الله ونعم الوكيل" ليس دعاء انتقام كما يعتقد الناس

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية سابقًا، إن قول "حسبنا الله ونعم الوكيل" لا يُعني دعاء انتقام شخص من آخر، كما تعود عليها الناس، وإنما تعني أنه ليس لنا إلا الله، وذلك خلال حواره في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، مع الإعلامي عمرو خليل.

وأضاف "جمعة"، أن الرسول عليه السلام طالبنا بذكر الله وتسبيحه، لما له من ثواب كبير وحسنات جعلها الله من حق الذاكرين والمسبحين، وقدر أكد الله في القرآن على قيمة الذكر وأهميته للمسلم.

من ناحية أخرى، أكد مفتي الجمهورية سابقًا، أن هناك رسائل ربانية يبعث بها الله للإنسان فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، واقتصار الحج على عدد من المسلمين هذا العام، وأن نعلم هذا الأمر قد يكون حكمته في التبرع بتلك الأموال للفقراء والمحتاجين.