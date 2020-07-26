عبر 8 رحلات طيران .. عودة 1285 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

تعبر مطار الكويت الدولي 14 رحلة طيران تحمل علي متنها 2440 راكبا إلي مطارات 5 دول هي : مصر ، والإمارات ، ولبنان ، وبنجلاديش، وقطر ، وتصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر إلي 8 رحلات تقل 1285 عاملا مصريا من العالقين.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الأحد ، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 8 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد الموافق 26 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1285 عمال.

وقال : إن الرحلة الأولى علي الكويتية رقم 1541 قيام من مطار الكويت 7:15 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 190عاملا، والرحلة الثانية علي العربية - مصر رقم 218 قيام من مطار الكويت 11:55 تصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثالثة علي المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا.

أما الرحلة الرابعة علي طيران الكويتية رقم 541 قيام من الكويت 14:15 ، يصل مطار القاهرة وعلي متنها 190 عاملا، والخامسة علي فلاي ايجبت رقم 5302 قيام من الكويت 17:50 وصول مطار الإسكندرية ، وعلي متنها 180 عاملا ، والرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 وصول مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السابعة علي الجزيرة رحلة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا.

والرحلة الثامنة علي الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 ، وصوله إلي مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.