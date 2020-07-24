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المطارات المصرية تستقبل 1225 مصريا عائدين من الكويت

كتب:

أيمن حمزة
10:31 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
المطارات المصرية تستقبل 1225 مصري عائدين من الكويت

المطارات المصرية تستقبل 1225 مصري عائدين من الكويت

تستقبل مطارات «القاهرة، وسوهاج، وبرج العرب» على مدار الـ24 ساعة القادمة 1225 مصريًا عائدين من الكويت، على متن 7 رحلات طيران.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن الرحلات الـ 7 سوف يصل منها إلى مطار القاهرة الدولي 4 رحلات تقل على متنها 790 مصريًا، ويستقبل مطار سوهاج الدولي 290 مصريًا، بينما يستقبل مطار برج العرب الدولي رحلة واحدة تقل على متنها 145 راكبًا،ليصبح إجمالي عدد المصريين العائدين من الكويت اليوم على مدار الساعة 1225 راكبًا.

وتتخذ سلطات الطيران المدني المصرية كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس الكورونا المستجد، وللحد من انتشاره بين المسافرين والعاملين بصالات السفر والوصول تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

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