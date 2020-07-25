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المطارات المصرية تستقبل 12 رحلة قادمة من الكويت اليوم

كتب:

أيمن حمزة
11:01 ص | السبت 25 يوليو 2020
المطارات المصرية تستقبل 12 رحلة اليوم قادمة من الكويت

المطارات المصرية تستقبل 12 رحلة اليوم قادمة من الكويت

تستقبل المطارات المصرية، اليوم، 12 رحلة طيران جوية قادمة من الكويت تقل على متنها 1895 مسافرا مصريا.

وأكدت مصادر مطلعه بوزارة الطيران المدني أن الرحلات الـ12 سوف تصل مطارات "القاهرة، وسوهاج، والأقصر، وأسيوط"، مشيرة إلى أن مطار القاهرة الدولي يستقبل على مدار اليوم 1005 مصريين، بينما يستقبل مطار سوهاج الدولي 435 مصريا، فيما يستقبل مطار أسيوط الدولي 310 مسافرين مصريين، ويستقبل مطار الأقصر الدولي رحلة واحدة تقل على متنها 145 مسافرا.

وتتخذ سلطات الطيران المدني المصرية كل الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس الكورونا المستجد "كوفيد 19" وللحد من انتشاره بين المسافرين والعاملين بصالات السفر والوصول تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

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