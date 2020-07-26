التجارة: الدولة تتمتع بقدرات متميزة في المنسوجات وتعمل على تطوير القطن

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنّ الدولة تتمتع بقدرات متميزة فيما يخص قطاع الغزل والمنسوجات بشكل عام، لكن كان هناك فترة لم يكن الأداء والتطوير مواكبا للتطورات العالمية، لافتة إلى أنّنا نعمل حاليا على تطبيق منظومة القطن بشكل عام من حيث الإجراءات الخاصة بتداول الاشتراطات التي تضعها الدولة لتجارة القطن في الداخل، كي نصل لمنظومة متكاملة.

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّه كان هناك تعاون مشترك بين وزارة التجارة ووزير قطاع الأعمال، لأننا نحاول استخدام المساحات الموجودة في شركات قطاع الأعمال وخطوط الإنتاج التي يحدث لها تطوير، لجذب الشباب الذي يرغب في العمل، وإتاحة التدريب المتميز له.

وتابعت، أنّنا نريد جذب الشباب والكوادر الجيدة بعد تدريبها لصناعة الملابس الجاهزة ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات، مؤكدة أنّ المنظومة متكاملة وتتعاون فيها أكثر من جهة في الدولة من قطاع الأعمال وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص تدريب العمالة والتمويل لدعم المشروعات.