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البابا يستقبل الأنبا بافلي لمتابعة الخدمة بكنائس قطاع المنتزه

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مصطفى رحومة:
09:53 ص | الأحد 26 يوليو 2020
البابا مع الأنبا بافلي

البابا مع الأنبا بافلي

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع المنتزه بالإسكندرية، لمتابعة الخدمة بالإيبارشية في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان البابا قرر استمرار تعليق القداسات وغلق الكنائس حتى 3 أغسطس المقبل، في كنائس القاهرة والإسكندرية التي تعتبر إيبارشية البابا، بناء على الاجتماع الأخير للجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي فوّضت أساقفة الإيبارشيات في فتح أو غلق الكنائس طبقا لمنحى الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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