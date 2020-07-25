البابا تواضروس يشيد بحملات دعم الكنيسة: التعاطف الإنساني شيء جميل

أشاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحملات الدعم للكنيسة القبطية، فذكر أن التعاطف الإنساني شيء جميل، "ده شيء حلو، إن الواحد يقول كلمة الحلق، ويروج للرؤية المستقيمة والنقية، يعني هل لو أي إنسان قعد يشتم في أبوه أو أمه ، هل يوجد خير في هذا الإنسان؟ لا طبعا، ده الإنجيل بيقول "أطع الأب والأم حتى تطول أيام حياتك على الأرض".

وأضاف "تواضروس"، خلال حواره على شاشة "extra news"، أن الله يُعطي عمرًا طويلًا للإنسان عندما يكرم أباه وأمه، "ما بالكم بقى من اللي يعكس الآية ويقول اشتم أباك وأمك؟، فيه خطورة جدًا، سيدنا المسيح قال عبارة باترعب قدامها وهي (من يقول لأخية يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم)".

وتابع: "أحمق دي كلمة من أربع حروف، تخيل كده إن أربع حروف يطرحوا الإنسان بعيد إلى نار جهنم، ما بالك بقى اللي بيعمل كتابات كثيرة ويألف ويقول كلام ملهوش معنى ولا له صدق".