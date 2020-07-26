البابا يُعلن فتح جميع كنائس مصر 3 أغسطس: الحمدلله الإصابات في النازل

أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن عودة الصلاة بكافة الكنائس على مستوى الجمهورية 3 أغسطس المقبل، فذكر أنه في بداية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، اجتمعت لجنة دائمة في المجمع المقدس وتم دراسة ملف الجائحة وإحصائيات وزارة الصحة، "جبنا الخرائط والبيانات والأرقام والنسب المئوية، والتوقعات بتاعة المستقبل قبل تحديد أي قرار فتح".

وأضاف "تواضروس"، خلال حوار خاص على شاشة "extra news"، أن المجمع المقدس قرر أنه لا يصح أخذ قرار عام على كل محافظات الجمهورية، فتم العمل على أن إبراشية البابا والتي تضم كنائس القاهرة والإسكندرية سيكون لها قرارًا وحدها، وفتح أو غلق أي إبراشية أخرى يكون القرار في يد الأب الأسقف مع الكهنة بعد دراسة الوضع الصحي، "يقفلوا .. يفتحوا .. يأجلوا دي بتاعتهم".

وتابع: "لاقينا أن محافظة مطروح، وجنوب سيناء تقريبا مفيش إصابات، والبحر الأحمر، والظروف تسمح، قولت افتح بالبركة ربنا يحفظهم، في القاهرة والإسكندرية قولنا لا، أجلنا أسبوعين، لاقينا لسه الأرقام متزايدة اللي بتعلنها وزارة الصحة، قولنا نأجل كمان أسبوعين، آخر قرار أخذناه هو أننا هنفتح يوم 3 أغسطس، أي بعد أسبوعين من الآن، الحمد لله الأرقام في النازل".

وواصل: "بنقول هنفتح الكنائس بحساب، فتح جزئي، بالإجراءات الصحية والاحترازية والوقاية بقت واجب علينا كلنا، شيء مهم، افتح الكنيسة واستقبل الناس وصلي، فرد لكل دكة، يبقى واحد في أول الدكة والتاني في آخر الدكة الثانية، نوفر صحة الناس، الصحة دي حاجة غالية، ربنا يحفظ الجميع، لو واحد يصاب وملقاش له مكان في مستشفى أو متابعة طبية أمر مؤلم للغاية".