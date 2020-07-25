البابا تواضروس: نافذة الرعاية بالإسكندرية "صديقتي المفضلة" وأكتب خواطري هناك

تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عما وصفه بـ"صديقته المفضلة"، موضحا أن لفظ صديقته تعبيرا مجازيًا ويقصد به نافذة مكتب الرعاية الخاص به في الإسكندرية بمنطقة الكنج، وأشار إلى أنه لا يذهب إلى مكتب رعايته كثيرًا كونها تقع في حي تجاري، وعندما يذهب تقوم قوات الأمن بغلق الشارع تمامًا من أجل تأمينه، وبالتالي يشعر التجار هناك ببعض الغضب.

وأضاف "تواضروس"، خلال حواره على شاشة "extra news"، أنه يّقوم بإدارة مكتب رعايته بمنطقة الكنج، من خلال مكتبه في الكينج مريوط، ولكن في منطقة الكينج وبداخل غرفته هناك نافذة عندما يجلس أمامها يجد فرعا من أفرع شجرة كافور كبيرة، وعليها عصافير مختلفة الأشكال، ويأتي من خلال هذه النافذة ضوء الشمس.

وتابع: "لما بقعد قدام النافذة وأمسك ورقة وقلم بقعد أكتب خواطر، وبتجيلي أفكار، مرة صيحت بدري ومسكت ورقة وقلم، وكتبت خواطر طلعت في الآخر قصة إنسانية لطيفة، وخلصتها قبل الساعة 6 صباحًا".