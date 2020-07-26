"عزل بلطيم" يسجل "صفر إصابات" لليوم الـ10

ارتفعت حالات الشفاء بمستشفى عزل بلطيم، الذي خصصته وزارة الصحة، لعزل مصابي فيروس كورونا، إلى 590 حالة تحولت نتائجهم لسلبية.

فيما قال مصدر طبي بمحافظة كفر الشيخ، إن المستشفى سجل "صفر إصابات" خلال 10 أيام، عقب تعافي 87 مريضاً محجوزا لديه، وسيعود لعمله الطبيعي كمستشفى مركزي يقدم خدماته بكامل أقسامه وطاقته للمواطنين.

وأشار المصدر لـ" الوطن"، إلى أن المستشفى، لا يستقبل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقاً لتعليمات الوزارة، في الوقت الذي يستمر فيه قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، في استقبال المصابين بالفيروس ممن يحتاجون لرعاية دقيقة وأجهزة تنفس صناعي.