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"عزل بلطيم" يسجل "صفر إصابات" لليوم الـ10

شفاء 590 مريضا وبقاء 87

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سمر عبد الرحمن
11:09 ص | الأحد 26 يوليو 2020
مستشفى عزل بلطيم

مستشفى عزل بلطيم

ارتفعت حالات الشفاء بمستشفى عزل بلطيم، الذي خصصته وزارة الصحة، لعزل مصابي فيروس كورونا، إلى 590 حالة تحولت نتائجهم لسلبية.

فيما قال مصدر طبي بمحافظة كفر الشيخ، إن المستشفى سجل "صفر إصابات" خلال 10 أيام، عقب تعافي 87 مريضاً محجوزا لديه، وسيعود لعمله الطبيعي كمستشفى مركزي يقدم خدماته بكامل أقسامه وطاقته للمواطنين.

وأشار المصدر لـ" الوطن"، إلى أن المستشفى، لا يستقبل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقاً لتعليمات الوزارة، في الوقت الذي يستمر فيه قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، في استقبال المصابين بالفيروس ممن يحتاجون لرعاية دقيقة وأجهزة تنفس صناعي.

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