إزالة 469 تعديا على أملاك الدولة في الدقهلية خلال الموجة 16

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إزالة 7 حالات تعد بالمباني بمساحة 226 مترا مربعا بمركزي السنبلاوين وشربين بحملة إزالة التعديات على أملاك الدولة بالدقهلية.

وقال مختار، إن الحملة تستهدف إزالة التعديات التي تتبع لولاية الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، ولقطاعات الموارد المائية والري والسكة الحديد والأوقاف والإصلاح الزراعي والطرق بمراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة.

وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته حتى اليوم يبلغ 469 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالقرى والمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وذلك منذ بدء أعمال الموجة 16 في نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري.

وأكد أن هناك تنسيق كامل مع اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، وبين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية ومراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة، لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأي تعديات أولاً بأول لاسترداد حق الشعب والدولة في أراضيها.