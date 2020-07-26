البابا يتابع تنفيذ كاتدرائية البشارة في الإسكندرية

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القمص أبرآم إميل وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، ومعه الأرخن عصمت ناثان وشقيقه وجدي ناثان، إذ عرضوا على البابا موقف الأعمال الإنشائية في كاتدرائية البشارة والملاك غبريال على محور المحمودية الجديد بالإسكندرية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إنّ البابا أثنى على معدل تنفيذ الأعمال وجودتها من خلال عرض صور وفيديوهات خاصة بالكاتدرائية ومبنى الخدمات والمستوصف الملحقين بها.

وأضاف حليم، أنّ البابا كلّف بمتابعة بعض الأمور الخاصة بمقر دير أبي سيفين بسيدي كرير مع رئيسة الدير والمسؤولين المعنيين بالأمر.