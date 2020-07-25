تواضروس متخوف من تزاحم شعب الكنيسة في ذكرى نهضة العذراء

أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن تخوفه الشديد من الزحام في الكنائس المصرية في ذكرى نهضة السيدة العذراء مريم، والمقرر عقدها أغسطس المقبل، فذكر أنه يكون هناك تكدس شديد في الكنائس، وسيكون هناك صعوبة في تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء هذه الذكرى: "مش هينفع كل واحد يقعد على دكة لوحده في الكنيسة بسبب حضور الجماهير الشديد".

وأضاف "تواضروس"، خلال حوار خاص على شاشة "extra news"، أنه في هذه الذكرى يتم حضور عشية والاستماع لعظة وكلمة روحية، مقترحًا أن تكون هذه الكلمة عن طريق برنامج "زووم"، ويقوم شعب الكنيسة بالاستماع لها عبر الهواتف المحمولة، موضحًا أن فكرة إلغاء صلاة الجمعة للمسلمين ويوم الأحد للأقباط يأتي بسبب التخوف من الزحام.

وتابع: "في عيد الرسل اللي فات 12 يوليو الناس صلت، بعض الكنائس عملت 13 قداسا، فيه 25 شخصا لكل قداس، نمارس صلواتنا كالمعتاد، فيه الكاهن بيروح له للي مصاب سواء في بيته أو المستشفى".