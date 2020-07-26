"صباح الخير يا مصر" يعرض تقريرا عن استعدادات افتتاح 6 محطات مترو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، مع الإعلامي محمد الشاذلي، تقريرًا عن الاستعدادات لافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بأيادي مصرية.

وأشار "الشاذلي" إلى أن المرحلة الرابعة للخط الثالث 6 محطات هي: "الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - النزهة - عدلي منصور"، بطول نحو 7.8 كيلومتر، جميعها علوية منفذة عبر كبارٍ علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسرًا علويًا.

وأوضح أنه للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق، يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيادٍ مصرية من خلال شركات مصرية وطنية.

وذكر أن محطة عدلي منصور "محطة تبادلية" مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي "عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان".