وكيل "زراعة دمياط" يتفقد مصنع التغذية المدرسية

تفقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، مصنع التغذية المدرسية بدمياط التابع لوزارة الزراعة.

وجرى المرور على جميع المنشآت وخط سير الإنتاج، يأتي ذلك في إطار دراسة تطوير ورفع كفاءة الأصول المملوكة للوزارة بهدف استغلالها على الوجه الأمثل.

كما استمع إلى مطالب ورؤى العمال بمشروع التغذية المدرسية بدمياط التابع لوزارة الزراعة، موضحا أهم الجهود المبذولة من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير كافة المشروعات التابعة للوزارة واستغلالها بصورة مثلى.