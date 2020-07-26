"الوفد": ملتزمون بضوابط الدعاية في انتخابات الشيوخ

أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، الالتزام الكامل لمرشحي الحزب بالضوابط والقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال فترة الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ.

وقال أبوشقة، إنّ مرشحي الحزب سواء ضمن القائمة الموحدة أو المرشحين على المقاعد الفردية، ملتزمون بضوابط الدعاية الانتخابية في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعدم إقامة أي تجمعات أو لقاءات قد تزيد فرص انتقال العدوى.

وشدد على أنّ مرشحي الوفد يعتمدون بشكل كبير في الدعاية الانتخابية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف التواصل مع الناخبين والترويج للبرامج الانتخابية للمرشحين وإمدادهم بالمعلومات عن كل مرشح عن الحزب في محافظته، حتى يكون هناك مزيد من الوعي لدى الناخبين بمرشحي الوفد.

وتابع أبوشقة بأنّ غرفة العمليات المركزية بالحزب في تواصل مستمر على مدار الساعة مع المرشحين، والعمل على توفير سبل الدعم لهم وإزالة أي معوقات قد تواجههم، خلال العملية الانتخابية.

وأشار إلى أنّ غرفة عمليات الحزب تعمل على تقديم المعلومات للمرشحين وتزويدهم بأشكال الدعم الإلكتروني، وتسهيل عملية تواصلهم مع الناخبين لعرض برامجهم الانتخابية والاستماع لشكاوى واحتياجات المواطنين في آن واحد.