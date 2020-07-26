الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لشابين تنمرا بسوداني وسرقا متعلقاته

عاقبت محكمة جنح إمبابة، شابين بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالتنمر بطالب سوداني الجنسية، وسرقة متعلقاته الشخصية، وتصوير مقطع فيديو له خلال تعديهما عليه بالضرب بمنطقة إمبابة.

بداية الواقعة كانت برصد الأجهزة الأمن بالجيزة، مقطع فيديو متداول على فيس بوك، ظهر فيه شابان يقوم أحدهما بقذف طالب يحمل جنسية أفريقية، بحجر أثناء سيره بالطريق العام، بالإضافة إلى التعدي عليه لفظيا وتمزيق ملابسه، بينما قام آخر بتصويرهما، وعلى الفور جرى عمل التحريات اللازمة وتمكن ضباط قسم شرطة إمبابة من التوصل للشاب الأفريقي، وتبين أنه طالب سوداني الجنسية، ومقيم بإمبابة، وباستدعائه حضر صحبة والدته "ربة منزل تحمل ذات الجنسية"، وبسؤاله عن ملابسات الواقعة، قرر أنه حال سيره بأحد الشوارع بإمبابة، فوجئ بشخصين يستقلان "توك توك" وقام أحدهما بالتنمر به لفظيًا، وإلقاء حجر عليه، بينما قام الآخر بتصوير الواقعة.

وأضاف الشاب أنه أثناء معاتبته لهما اعتديا عليه بالضرب دون حدوث إصابات، وتمزيق ملابسه واستوليا على حقيبته وبداخلها "بعض الملابس- حذاء رياضي- هاتف محمول- مبلغ مالي".

وبتكثيف الجهود جرى تحديد هوية الشابين مرتكبي الواقعة، وتمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول المستخدم في التصوير، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما جرى ضبط متعلقات المجني عليه، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن أحد المتهمين اعتاد تصوير مثل تلك الفيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق شهرة.