محافظ أسيوط يوجه بسرعة إدخال المرافق لمدينة ناصر الجديدة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، دعمه الكامل لجذب استثمارات جديدة بمدينة ناصر الجديدة، غرب أسيوط، إحدى مدن الجيل الرابع، موجهاً بسرعة إنهاء مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية للمرحلة الأولى بالمدينة بجودة وكفاءة وتوفير عوامل جذب للمواطنين وخلق مجتمع عمراني جديد.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، والدكتور أيمن بن خليفة نائب رئيس مجلس إدارة شركة بورتو جروب، ومحمد نصير مدير إقليمي المبيعات وعماد رجب مدير مشروع بورتو أسيوط، وأيمن رجب المدير التنفيذي لمشروعات بورتو أسيوط.

وقال محافظ أسيوط، إن المرحلة الأولى من مدينة ناصر الجديدة جرى إقامتها على مساحة 1600 فدان، وتتضمن مشروعات سكنية بطاقة 100 ألف نسمة وتتضمن مشروعات خدمية متكاملة معلناً دعمه الكامل وتذليل العقبات أمام استكمال المرافق والبنية الأساسية بمدينة ناصر وتحقيق الجذب السكاني لها وجذب الاستثمارات الجديدة.

ولفت إلى زيارته للمدينة أكثر من مرة لتفقد ومتابعة أعمال استكمال المرافق الأساسية بالمدينة وأعمال إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي وسكن مصر، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه استعرض رئيس جهاز مدينة ناصر، الموقف التنفيذي للمشروعات الجار تنفيذها بالمدينة من أعمال توصيل المرافق من شبكات مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق فضلا عن المشروعات السكنية ومنها مشروع " سكن مصر" والذى يتكون من (60 عمارة سكنية) بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب وتتراوح مساحة الوحدات من 106 أمتار إلى 118 مترا ومشروع "الإسكان الاجتماعي" والذي يتكون من 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) فضلا عن طرح قطع أراض سكنية بمساحات مختلفة.

وأضاف أنه جرى تخصيص 2.5 فدان أي ما يقرب من 10 آلاف م2، لإنشاء أكبر كاتدرائية في الصعيد للأقباط الأرثوذكس داخل المدينة أمام المساحة المخصصة لبناء مسجد كبير بنفس المساحة بذات المدينة طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لبناء دور العبادة.

واشار إلى أنه جرى تخصيص 185 فدانا، لإنشاء جامعة تكنولوجية حديثة.

وأعرب نائب مجلس إدارة شركة بورتو، عن شكره وتقديره لمحافظ أسيوط لدعمه لمدينة ناصر وتشجيع الاستثمار بها وخلق عوامل جذب للمواطنين، معلناً ضخ استثمارات كبيرة بالمدينة ستصل الى 4,3 مليار جنيه لإقامة تجمع سكني كبير على مساحة 77 فدانا، فضلا عن 25 % توسعات جديدة تشمل الفيلات والوحدات السكنية ومدرسة دولية وفندق ومستشفى ومول ونادي وجميع مستلزمات التجمعات العمرانية الجديدة.

يذكر أن مدينة ناصر الجديدة تعد إحدى مدن الجيل الرابع المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 أفدنة من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية، حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان لإقامة التجمع العمراني الجديد والذي يحتوي على مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات صغيرة ومتوسطة) وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي.

وتساهم المدينة في إحداث تنمية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية وتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، فضلاً عن دعم المناطق الصناعية وإيجاد مساحات أكبر للصناعات المتنوعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات والتي بلغ حجم استثمارات تطويرها نحو 3.5 مليار جنيه بمعدل إنفاق 70 %.

وتبعد مدينة ناصر الجديدة عن المدينة الأم بمسافة لا تزيد على 15 كم، ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي، وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب نحو 345 ألف نسمة.