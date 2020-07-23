محافظ مطروح يوجه بطرح اللحوم بأسعار مخفضة استعدادا للعيد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مزرعة الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة بقرية الحمام بمركز أبنوب للوقوف على سير العمل والإنتاج بها، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة بالأسواق لسد احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى.

رافق المحافظ خلال الجولة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وأحمد عرفة نائب رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة أسيوط بهيئة الأبنية التعليمية.

وتابع المحافظ سير العمل بأقسام المزرعة والتي تحتوى على المئات من الأبقار الفريزيان عالي الإنتاجية من اللحوم والألبان، والتي جرى تحسين سلالاتها من خلال التلقيح الصناعي والاهتمام بالأعلاف وطرق التغذية الجيدة والمتابعة الصحية الجيدة مطالبًا بضرورة التوسع في إدخال سلالات جديدة للمزارع مشيدًا بمعدلات الإنتاج من الألبان وزيادة عدد القطيع من الأبقار.

وأكد المحافظ أهمية المشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة وضرورة تطويرها ومتابعتها أولاً بأول خاصة عقب مضاعفة الإنتاج في مزارع الثروة الحيوانية، بعد التطوير الذي حدث خلال الآونة الأخيرة.

كان محافظ أسيوط، أعلن طرح الأبقار والجاموس الحية للبيع بأسعار مخفضة. وسيجري بيع كيلو اللحمة البلدي للمواطنين بمختلف المنافذ بأسعار تتراوح ما بين 90 و100 جنيه للكيلو، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.