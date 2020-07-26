استشاري طرق: تحويل السيارة للعمل بالكهرباء أفضل 150 مرة من الغاز

قال المهندس جمال عسكر استشاري الطرق، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل بروح الفريق، ورأينا ذلك من خلال الشبكة القومية للطرق والتعاون بين وزارة النقل، ووزارة الإسكان، ووزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية، لأن التناغم والتزامن مع البعض هو من ينتج كل هذه المشروعات.

وأضاف عسكر، خلال مداخلة عبر زووم، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية TEN، أنّ الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أول من وضع أساسيات صناعة السيارات في مصر، وهذا الملف من الملفات الهامة والتي كانت تنتظرها مصر منذ فترة طويلة، لافتا إلى أنّ مقدار تقدم الدول يقاس بما تنتجه، وبذلك أنتجت الدولة المصرية الكثير من المنتجات والسلع بناء على توجيهات من الرئيس.

وأكد أنّ مصر أصبحت هي المصنع الإقليمي للسيارات الكهربائية في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنّ توجه رئيس الدولة للمركبة الكهربائية سيكون أفضل 150 مرة من توجه الدولة في المركبة بالغاز، ونوفر الغاز للعمل به في الصناعة، المنازل، وأهمية ثالثة هي على السيارات.