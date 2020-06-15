استشاري أمراض الرئة يكشف أسرع طرق نقل العدوى بكورونا بين الأشخاص

كشف الدكتور زياد مطر، استشاري أمراض الرئة والصدر والإنعاش بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية، العوامل التي تُساعد على انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من شخص لآخر، فالعامل الأول والأهم وهو الكحة أو السعال، لذلك ننصح دائما بالتباعد الاجتماعي بين الأشخاص لمسافة ما بين متر ونصف إلى مترين.

وأضاف "مطر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن التباعد الاجتماعي أمر ضروري، "لو التزمنا بهذا المبدأ نسبة الرزاز اللي بنتنفسة من الأشخاص المصابة بالفيروس بتكون أقل، وبالتالي نسبة الإصابة بتكون أقل".

وأشار استشاري أمراض الرئة والصدر والإنعاش بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن الجلوس في تجمعات في غرفة مغلقة والحديث بصوت عالٍ عن قرب بين الأشخاص يؤثر أكثر على انتشار الفيروس، فضلًا عن انتقال الفيروس من على الأسطح.

وتابع :"إذا لمست شيء به آثار من فيروس كورونا ووضعت يدي على وجهي أو أنفي أو الفم، أو العينين هذا يؤثر بشكل كبير في نقل العدوى بطريقة أسرع لذلك ينصح بلبس الكمامة".