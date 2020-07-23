مدينة سفاجا تعلن بيع الأضاحي بأسعار العام الماضي

أعلنت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس عن توفير خراف للأضاحي بالإدارة الزراعية بالمدينة، بأسعار العام الماضي، حيث سعر الكيلو القائم من الخراف لن يزيد على 59 جنيها.

وأشارت المغربي، صباح اليوم، إلى أنه يمكن للراغبين في حجز الأضاحي التقدم بطلب إلى الإدارة الزراعية، لافتة إلى أن أضاحي وزارة الزراعة تتمتع بجودة عالية نظرا لنظام الرعاية والتغذية للحيوانات التي يجري تربيتها وفقا للقواعد الفنية للتربية بمركز البحوث الزراعية.

ومن جانبه أعلن المهندس أحمد كمال عبد الرحيم، مدير الإدارة الزراعيه بسفاجا، ببدأ تسليم خراف العيد وسيستمر العمل إلى يوم وقفه عرفات والبيع سيكون من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا يوميا بالتنسيق مع إدارة التعاون والإنتاج بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.