الوزراء: مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف أوضح خلاله أنّ مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور، إذ تنتج نحو 21% من الإنتاج العالمي، حسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة "فاو".

ويبلغ إجمالي إنتاج مصر من التمور 1.7 مليون طن سنويا من نحو 15 مليون نخلة، تتمركز في أسوان والوادي الجديد والواحات البحرية وسيوة والبحيرة والشرقية.

يذكر أنّ المنتجات الزراعية المصرية حاليا، تغزو معظم أسواق العالم وتشهد إقبالا متزايدا من جميع الدول نظرا لجودتها العالية، وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية نحو 3.5 مليون طن منذ بداية العام الحالي وحتى الآن رغم تفشي فيروس كورونا في العالم.