watch it تطرح أغنية "أنا رايح" لأحمد كامل من مسلسل شديد الخطورة

طرحت منصة watch it أغنية أنا رايح من مسلسل "شديد الخطورة" لأحمد العوضي وريم مصطفى عبر صفاحتها على السوشيال ميديا الخاصة بها.

"أنا رايح" من كلمات أحمد عصام الدين، وألحان أحمد طارق يحيي وأحمد عصام الدين ومكساج عمار خاطر وغناء أحمد كامل.

مسلسل "شديد الخطورة" من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى ورياض الخولي، وهادي الجيار، ومحمود حجازي، وناهد رشدي، وحمزة العيلي، وحسني شتا، وخالد كمال، ومن تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج حسام علي، وإنتاج شركة سينرجي.