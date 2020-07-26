طقس الغد حار رطب نهارا وأمطار خفيفة ورعدية على بعض المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الاثنين، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على الوجه البحري والقاهرة، وطقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة نهارًا على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على كليهما

ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد رعدية أحيانًا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 36 24

طنطا 36 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 33 24

بلطيم 31 25

مطروح 29 22

السلوم 32 20

سيوة 37 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 38 21

السويس 36 22

العريش 33 22

رفح 32 23

رأس سدر 38 25

نخل 38 21

نويبع 38 29

طابا 37 27

كاترين 38 22

الطور 36 26

شرم الشيخ 42 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 30

الفيوم 38 24

بني سويف 38 24

المنيا 39 24

أسيوط 39 25

سوهاج 40 26

قنا 43 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 43 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 40 27

أبو رماد 39 28

حلايب 37 30

رأس حدربة 36 30