الأرصاد تعلن طقس الوقفة وأول أيام عيد الأضحى والعظمى بالقاهرة 38

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس الخميس المقبل 30 يوليو والذي يوافق وقفة عرفات الله، ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأن تشهد القاهرة الكبرى طقسا حارا نهارا لطيف ليلا، مع نزول الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويشهد الوجه البحري أيضا، نهارا طقس لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

كما توقع الخبراء أن يسود بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، مع نزول أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس المقيل، فالعظمى بالقاهرة الكبرى 38 درجة، والصغرى 26 درجة، والوجه البحري العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 26 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 27 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 41 والصغرى 30 درجة، وشمال الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 47 درجة والصغرى 33 درجة.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة خلال، أول أيام عيد الأضحى، الجمعة المقبلة، طقسا حارا نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد الوجه البحري أيضا طقس حار نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا معتدلا نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وأن يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة المقبلة، أول أيام العيد، فالعظمى بالقاهرة الكبرى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 32 درجة والصغرى 26 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 27 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 41 والصغرى 30 درجة، وشمال الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 47 درجة والصغرى 33 درجة.