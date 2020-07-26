اليابان تحذر من سقوط أمطار غزيرة على شرق وجنوب البلاد

حذر مسؤولو الأرصاد في اليابان، اليوم، من سقوط أمطار غزيرة على مناطق في شرق وجنوب البلاد غدا الإثنين، حيث ناشدوا السكان في المناطق الواقعة بطول ساحل المحيط الهادئ توخي الحذر من احتمالية وقوع انهيارات أرضية وفيضانات في المناطق المنخفضة.

وأشار مسؤولو هيئة الأرصاد الجوي، إلى أن موجة من الهواء الدافئ والرطب ستصاحب الأمطار الموسمية التي تهطل على اليابان.

ومن المحتمل أن تزيد الأمطار من مخاطر وقوع انهيارات أرضية في محافظتي "آيتشي" و"شيزوكا".

وأوضحت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية، أنه من المتوقع أن يصل هطول الأمطار إلى أكثر من 50 مليمترًا في الساعة، خاصة على المناطق الواقعة على ساحل المحيط الهادئ، وما بين 100 إلى 200 مليمتر مساء بعد غد الثلاثاء في منطقتي "توكاي" و"هوكوريكو".