"ترامب" يلغي مؤتمر ترشحه للرئاسة بسبب "كورونا"

واصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى العالم، واعترف الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بـ«زيادة مقلقة فى الإصابات» فى جنوب البلاد، كما ألغى مؤتمر الجمهوريين الذى كان مقرراً فى فلوريدا فى نهاية أغسطس، لإعلانه رسمياً مرشحاً للحزب للانتخابات الرئاسية، وتجاوز عدد المصابين، فى الولايات المتحدة، 4 ملايين، بزيادة مليون إصابة خلال أسبوعين فقط، كما تم تسجيل أكثر من 76 ألفاً و500 إصابة جديدة و1225 وفاة، خلال 24 ساعة.

ورغم تخطى عدد الإصابات فى البرازيل 2.2 مليون، تجوّل الرئيس البرازيلى، جاير بولسونارو، المصاب بالفيروس، على دراجة نارية، وتحدث دون ارتداء كمامة مع عمال نظافة بالقرب من منزله فى برازيليا.

وأعلنت وزيرة الرعاية الاجتماعية فى بريطانيا، هيلين واتلى، توفير 30 مليون جرعة لقاح ضد الإنفلونزا فى محاولة للسيطرة على إصابات كورونا خلال الشتاء القادم، فيما سجلت الهند أعلى معدل إصابات يومى بـ49 ألفاً و310، فضلاً عن 740 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأفادت قناة تليفزيون «إن إتش كى» بأن خبراء يابانيين بدأوا فى تطوير لقاح مضاد للفيروس، يساعد فى إنتاج أجسام مضادة فى الجزء الخلفى من التجويف الأنفى.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين عدم تسجيل وفيات مرتبطة بالفيروس خلال الـ24 الماضية، مع عدم تسجيل أى إصابات بعدوى محلية فى بكين لليوم الـ18 على التوالى، فيما تلقت تقارير عن 21 حالة إصابة جديدة بينها 15 بعدوى محلية، ما رفع إجمالى المصابين إلى 83750، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصاً.