بالفيديو.. ترامب يعترف: أندم أحيانا على ما أنشره بتويتر

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، إنه يندم أحيانا على ما يقوم بنشره على موقع التدوينات القصيرة تويتر، معترفا أن استخدامه لمنصة التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون "مندفعا"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح ترامب خلال، مقابلة مع مؤسس "بارستول سبورتس"، ديف بورتنوي، في البيت الأبيض، أن "المشكلة لا تتعلق بتصريحاتي على الإنترنت، بل عندما أقوم بإعادة تغريدات حسابات معجبين".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إعادة التغريد دائما في الغالب ما تسبب لي المشاكل"، مشيرا إلى أنه لا يفحص بعناية بشكل دائم الأشخاص الذين يعيد تغريداتهم.

ويقوم الرئيس الأمريكي في بعض الأحيان بإعادة تغريدات حسابات يبدو أنها تنتمي إلى مؤيدي نظرية المؤامرة وعنصريين.

وخلال المقابلة، أكد ترامب، مجددا على أنه يعد أكثر رئيس تعامل بقوة مع الصين في عدد من الملفات.

وعن كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، قال ترامب: "نحن لا نتفق دائما على كل شيء. إنه يود أن تفعل الأشياء التي لا ترغب في القيام به. لكن في نهاية المطاف أنا من يتخذ القرار".

وعن الدولة الأصعب في التعامل معها، أكد ترامب أن "الأصعب هو التعامل داخل الولايات المتحدة وليس مع روسيا أو الصين أو كوريا الشمالية".

وفي نهاية المقابلة، قام مؤسس "بارستول سبورتس" بإجراء مكالمة عبر "فيس تايم" مع والده بحضور ترامب، الذي يعد أحد المؤيدين للرئيس الأمريكي لإلقاء التحية.