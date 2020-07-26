أحمد الفيشاوي عن فريق عمل "30 مارس": كلكم هايلين

وجه الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة شكر وعرفان لمخرج فيلم 30 مارس، الذي يجسد من خلاله شخصية تدعى علي، وتدور أحداثه في إطار التشويق.

فيلم 30 مارس، بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أحمد صفوت، خالد الصاوي، إنجي المقدم، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، شريف دسوقي، تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

ونشر أحمد الفيشاوي، صورة له عبر حسابه على موقع انستجرام، قائلًا: "شخصية علي من كواليس فيلم 30 مارس، أحب أشكر كل شخص أشتغل في العمل ده و بالأخص أحمد خالد موسى، بجد كلكوا هايليين".

وانتهى المخرج أحمد خالد موسى، من تصوير 50% من مشاهد الفيلم، على أن يتبقى ما يقرب من 30 يومًا للانتهاء من التصوير بشكل كامل.