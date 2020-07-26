استشاري تغذية يقدم نصائح لتجنب أضرار "لحمة العيد"

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إنّ الأمراض الشائعة التي تصيب الإنسان بسبب تناول الطعام الدسم، هي الكوليسترول والمغص والأملاح، موضحا أنّه يجب تهيئة الجسم في الأيام السابقة للعيد بتناول خضراوات وسلطة وفاكهة، والتي تعمل على امتصاص الدهون.

وأضاف ناجي، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلاميتان شيرين عفت ورضوى هاشم، أنّ المعدة ليست عضلة قوية لاستيعاب كميات كبيرة من الطعام، "نسبة السمنة تخض في الشوارع".

ونصح استشاري التغذية، الأشخاص الذين يحبون تناول الكبدة في صباح العيد، بتنشيط المعدة في البداية بتناول جبنة مع خيار وطماطم وربع رغيف بلدي، وفي الساعة 11 صباحا يبدأون تناول الكبدة.

وأكد أنّه يجب تناول الطعام بشكل متوازن خاصة اللحوم، موضحا أنّ ارتفاع "فوليك أسيد" فجأة يؤثر على الكلى بشكل كبير، إذ يمكنه التقليل من وظائف الكلى ويرفع الضغط وقد يؤدي للفشل الكلوي.