مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل جاهزية مصانع فاكسيرا لإنتاج لقاح كورونا قريبا

قال الدكتور إيهاب كمال عضو اللجنة العلمية لإدارة أزمة فيروس كورونا ، إنّ وزارة الصحة بذلت جهدًا كبيرًا لمواجهة الفيروس، بداية من اللجنة العلمية، غرفة الأزمات، وبروتوكولات العلاج.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، عبر فضائية Dmc، أنّ البروتوكول المصري لا يقل عن أي بروتوكول عالمي، مستطردًا: "بالعكس كان تفصيل الدواء على حد الإمكانيات المتاحة وآخر الأبحاث العلمية، وتحديث الأدوية حسب نتائج البحث العلمي كان له أكبر مردود على تطور المرض في مصر".

وتابع أنّ منحنى الإصابات في مصر حاليًا طبيعي، مفسرًا ذلك بأنّ حدة المرض تقل مع الوقت، مشيرًا إلى أنّ الحالات التي تتردد على المستشفيات أقل حدة من الحالات في المرحلة السابقة.

وتابع أنّ معدل تسجيل حالات التعافي ثابت وقد يكون أعلى من الرقم الذي أعلنته وزارة الصحة في بيانها، ومن المقرر أن تعقد وزارة الصحة مؤتمرا صحفيا لإعلان التفاصيل الكاملة بشأن جاهزية مصانع "فاكسيرا"، لإنتاج لقاح كورونا حال ثبوت فاعليته.

وأكد أنّ هذه خطوة مهمة جدا على المستوى الاستراتيجي، بأن تحافظ مصر على ريادتها في كل المجالات، وتكون المصدر الأساسي لتصنيع اللقاح، والذي سيكون إنجاز يحسب للوزارة.