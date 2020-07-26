تامر حسين يكشف عن جزء من أغنية عمرو دياب الجديدة

فاجأ الشاعر تامر حسين، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بنشر "كوبليه" من كلمات أغنية "يا بلادنا ياحلوة" للهضبة عمرو دياب.

وكتب تامر حسين، قائلًا: "وبحب أنا أتغزِل في بلدي وأوصفها بـ طريقتي.. كتبت لِك كام غنوة عدى 30 ولسه ياحبيبتي.. طول ما أحنا فينا الروح حانحب فيكي أنت".

وتابع: "إن شاء الله أغانيا الجاية لمصر مُختلفة، وغزل في حُب بلدنا الحلوة".

كان عمرو دياب، قد أجرى اجتماعا خلال الساعات الماضية، مع المخرج طارق العريان، ومنفذ الكليب موسى عيسى، تم فيها الاتفاق على الشكل النهائي للكليب.

"يا بلادنا يا حلوة"، من كلمات تامر حسين، توزيع طارق مدكور، وتم تصويرها في شارع المعز بحارة العطارين.

وعلمت "الوطن"، أن الفنان عمرو دياب انتهى الأربعاء الماضي من تصوير أغنية جديدة وطنية، تحت رعاية إحدى شركات الاتصالات المصرية لعرضها خلال عيد الأضحى.

الأغنية الوطنية الجديدة للهضبة تحمل عنوان "يا بلادنا يا حلوة"، من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع طارق مدكور، وتم تصويرها في شارع المعز بحارة العطارين صباح الثلاثاء.

يذكر أن "دياب"، طرح في بداية العام ألبومه الغنائي "سهران"، والذي تضمن 12 أغنية.