مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-7-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 27 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:31

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:52

أذان العشاء 08:20

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:32

أذان الظهر 12:07

أذان العصر 03:46

أذان المغرب 06:59

أذان العشاء 08:29

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 03:27

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 06:53

أذان العشاء 08:23

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 03:28

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:52

أذان العشاء 08:21

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 03:29

أذان الظهر 12:03

أذان العصر 03:41

أذان المغرب 06:54

أذان العشاء 08:23