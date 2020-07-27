مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-7-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:09 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 27 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:31
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:52
أذان العشاء 08:20
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:32
أذان الظهر 12:07
أذان العصر 03:46
أذان المغرب 06:59
أذان العشاء 08:29
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 03:27
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:40
أذان المغرب 06:53
أذان العشاء 08:23
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 03:28
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:52
أذان العشاء 08:21
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 03:29
أذان الظهر 12:03
أذان العصر 03:41
أذان المغرب 06:54
أذان العشاء 08:23