ضوابط الرحلات البرية وزيارة المحميات الطبيعية بعد إعادة فتحها مرة أخرى

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن فتح محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للزوار (الرحلات البرية) بدءًا من الأحد الموافق 26 يوليو الحالي، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للتعامل مع تلك الرحلات لضمان سلامة الزوار والأنظمة البيئية.

وأشارت الوزارة إلى أّنه تم اتخاذ قرار بتخفيض رسوم دخول محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر بنسبة 50% على جميع رحلات الأفراد وكذلك رحلات اللنشات اليومية.

وتقدم "الوطن" ضوابط زيارة المحميات بجنوب سيناء والبحر الأحمر وفقًا لما حددته وزارة البيئة في دليلها الإرشادي على النحو التالي:

ضوابط الرحلات البرية وزيارة المحميات

- على أطقم عمل الشركات السياحية والأفراد الالتزام بارتداء الكمامات الطبية المطابقة للمواصفات أثناء الرحلة خصوصًا في الأوقات التي يكون في تطبيق معايير التباعد الاجتماعي غير مواتية، مع أهمية التنبيه على الأفراد بعدم استخدام الكمامات بجميع أنواعها أثناء السباحة في الماء حيث أن تبللها يعيق التنفس ما قد يؤدي إلى الوفاة.

- على أطقم عمل الشركات السياحية التأكد من قدرة الأفراد المشاركين في الرحلة من الاستخدام السليم للكمامات خصوصًا للأطفال الذين يقل أعمارهم عن عامين أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التنفس أو العاجزين عن إزالة الكمامة دون مساعدة الغير، وتكرار تذكير الأفراد بطريقة الاستخدام السليم للكمامات والتخلص السليم من المستلزمات الطبية وغسل اليدين طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.

- على الشركات السياحية إعداد مطويات أو رسائل نصية تذاع عبر أنظمة الصوت بالسيارات المستخدمة في تنقلات الأفواج السياحية أو باستخدام رسائل البريد الإلكتروني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لتعريفهم بإجراءات حمايتهم وكيفية إبطاء انتشار الفيروس وتقليل احتمالات نقل العدوى إليهم أثناء الرحلة.

نظافة اليدين وآداب التنفس

- على الشركات السياحية التنبيه على الأفراد المشاركين في الرحلات السياحية بأهمية غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية على الأقل قبل مغادرة محل إقامتهم مباشرة واحتفاظ كلًا منهم بعبوة كحول إيثيلي تركيز 70% تكفي للاستخدام طوال الرحلة.

- على الشركات السياحية القائمة على تنظيم البرامج السياحية للمحميات، التأكد من مصاحبة كميات المياه والصابون والمناشف الورقية لزوم غسيل الأيدي وتجفيفها أو الكحول.

- تلتزم أطقم الشركات لمصاحبين للأفواج السياحية بتوجيه الزوار بتعليمات تغطية الفم أثناء العطس أو السعال باستخدام المنادي الورقية أو منطقة مفصل الكوع، وغسل اليد فورًا بالماء والصابون لمدة 40 ثانية على الأقل أو استخدام الكحول المطهر إذا كان الماء والصابون غير متاحين.

مستلزمات الرحلة

تلتزم جميع الشركات السياحية القائمة على تنفيذ برامج سياحية داخل نطاق المحميات الطبيعية أثناء فترة انتشار الوباء بالتأكد من اصطحاب جميع اللوازم المطلوبة لتوفير أقصى درجة من السلامة الصحية للزوار والعاملين المرافقين للأفواج السياحية، خصوصًا المياه العذبة وصابون غسيل الأيدي والمناشف الورقية والكمامات ومعقمات الأيدي المطابقة للمواصفات والكلور المخفف.

التنظيف والتطهير

تلتزم الشركات السياحية بتنظيف وتطهير الأسطح التي يقوم الزوار بلمسها بالمركبات والأدوات المستخدمة في تنفيذ البرنامج السياحي مثل سترات النجاة ونظارات السباحة والزعانف وأنابيب التنفس والتأكد من وجود أعداد كافية منها لتلافي الاستخدامات المشتركة بين الأفراد لتلك المعدات، والحظر الكامل لتبادل استخدامها بين الأفراد دون تطهيرها طبقًا للتعليمات المنظمة لتطهير الأسطح الصادرة عن وزارة الصحة وباستخدام المواد المعتمدة وعدم الاكتفاء بغسلها بالماء، مع التأكد من عدم وصول مواد التطهير للبيئة البحرية أو البرية.

- يحظر على شركات السياحة تنظيم أي فاعليات أثناء الزيارة يترتب عليها عدم الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي أو تلامس الأفراد فيما بينهم وبالأخص الأنشطة الرياضية أو تناول الطعام المجمع والحفلات الشاطئية وتدريبات السباحة والغوص.

- تلتزم الشركات السياحية بإبلاغ إدارة المحمية بأي حالات اشتباه في إصابة أي فرد من العاملين بها أو من الزوار بوباء كورونا فور علم الشركة بتلك المعلومات مع تحديد تفاصيل الرحلة طبقًا لما هو ثابت في سجل الزيارات المشار إليها سابقًا وذلك لاتخاذ ما يلتزم للتعقيم والتطهير.

المخلفات الصلبة

- تلتزم جميع الشركات بمصاحبة عبوات ذات اللون الأحمر أو الأصفر المميز للمخلفات الطبية بها أكياس بيضاء لجميع النفايات ذات الصلة بأعمال الوقاية الصحية المستعملة "كمامات - مناشف ورقية - القفازات الطبية" على أن يتم رش محتواها دوريًا بمحلول كلور مخفف تركيزه 10%، يحضر بإضافة مقدار كلور إلى 9 مقادير من الماء حيث التحضير لم يمر على تخفيفه 24 ساعة.

- تلتزم الشركة باصطحاب العبوات والأكياس التي تحتوي على النفايات الطبية بعد غلقها بشريط لاصق أثناء العودة من الرحلة للمدينة التي يقع بها مقر الشركة على أن يتم التخلص الآمن منها طبقًا للتعليمات المنظمة لهذا الشأن.

- يقوم أطقم إدارة المحميات الطبيعية بالتأكد من اصطحاب الشركة متطلبات جمع وتخزين النفايات الطبية قبل وأثناء وبعد انتهاء الرحلة وفي حالة المخالفة أو الامتناع عن إظهار تلك المتطلبات لأطقم المحمية يحظر نهائيًا دخول الشركة للمحمية وإبلاغ الجهات المعنية.

جدير بالذكر أنّ محميات جنوب سيناء تشمل خمس محميات وهم رأس محمد، نبق، أبو جالوم، طابا، سانت كاترين، وكذلك محميات البحر الأحمر تشمل الجزر الشمالية، وادي الجمال، علبة، الجزر البعيدة.

أسعار زيارة المحميات الطبيعية قبل تطبيق خصم الـ50% على التذاكر وفقًا لموقع وزارة البيئة:

1. فرد مصري: 25 جنيهًا.

2. سيارة صغيرة مصري (حمولة قصوى 5 أفراد): 25 جنيهًا.

3. سيارة كبيرة مصري (حمولة أكثر من 5 أفراد): 50 جنيهًا.

4. فرد أجنبي: 5 دولارات

5. سيارة صغيرة أجنبي (حمولة قصوى 5 أفراد): 5 دولارات.

6. سيارة كبيرة أجنبي (حمولة أكثر من 5 أفراد): 10 دولارات.