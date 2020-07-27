حظك اليوم الاثنين 27-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعمل مولود برج الثور بجد دائمًا، إلا أنّه أيضًا يعاني من الكسل، كما أنّه في بعض الأحيان يواجه صعوبة في التركيز على تلبية مطالب شخص آخر.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

حاول اليوم أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تحكّم في عصبيتك وتجنّب الاختلاف مع شركاء حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.