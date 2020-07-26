"الصحة" تعرب عن تخوفها من التجمعات خلال إجازة العيد

قالت الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، إنه جرى تقديم الخدمة الطبية لنحو 152 ألف مريض مجانا ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

وأضافت سرور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "DMC"، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تراجع، مشيرةً إلى أن وزيرة الصحة وجهت بسرعة إجراء الفحوص اللازمة للمصابين بالمرضى المزمنة وتقديم العلاج لهم.

وتابعت: "المرضى خافوا يروحوا يكشفوا في المستشفيات بسبب كورونا، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة الإصابات، لكن في الفترة الأخيرة شهدنا تراجعا في الإصابات بكورونا.

وتابعت: "وزيرة الصحة عملت خطة عاجلة للوصول إلى المصابين بالأمراض المزمنة من خلال العيادات المتنقلة بعيدًا عن المنشآت الصحية، وجرى ربطها بالفرق الطبية الموجودة في المستشفيات، لتتوفر الأدوية والأدوات اللازمة للتعامل مع الحالات المختلفة".

وأشارت إلى أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا تتزايد، موضحةً: "خايفين من إجازة العيد، والتجمعات، وعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، وعشان كده وزيرة الصحة كانت مجتمعة معنا عبر فيديو كونفرانس وشددت على أهمية رصد الحالات والوصول إليها بسرعة".