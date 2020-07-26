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بدء تعقيم مستشفى الأقصر العام تمهيدا لانضمامها لمنظومة التأمين الشامل

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محمد عبد اللطيف الصغير
07:18 م | الأحد 26 يوليو 2020
جانب من اعمال التعقيم

جانب من اعمال التعقيم

بدأ العمل على قدم وساق في رش وتعقيم وتطهير مستشفى الأقصر العام للعزل الصحي، تمهيدًا لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة، لخدمة أهالي المحافظة.

وأعلن الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، أن المستشفى تستعد حاليًا بإنهاء كافة التجهيزات والتفاصيل الخاصة بدخول مشروع التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة، حيث إنه لم يجري فتح أي عيادة خارجية أو تحديد مواعيد لها حتى الآن، ومازالت إدارة المستشفى تنتظر قرارات وتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن.

وأضاف "عمر"، أنه جار العمل لتجهيز العيادات الخارجية، حيث إن المستشفى لا يزال في مرحلة العزل الصحي لمصابي كورونا، ويوجد داخلها فريق العزل الرابع الذي يقوم بمهمته في خدمة المصابين بكورونا.

وأكد مدير المستشفى، نجاح الفرق الطبية داخل المستشفى حتى الآن في الوصول لشفاء 380 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد وإجراء 22 عملية جراحية، حيث إن جميع الأطباء والتمريض داخل المستشفى يعملون يدًا واحدة لخدمة أهالي الأقصر، وتقديم أفضل خدمة صحية داخل المحافظة.

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