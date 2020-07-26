رئيس مركز الطود ومياه الأقصر يتابعون تنفيذ أعمال المحطة المدمجة

تابع الدكتور محمد رزق، رئيس مركز ومدينة الطود شرق الأقصر، برفقة اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ أعمال محطة الطود المدمجة الجديدة بنظام الترشيح الغشائي الفائق بطاقة 10000 متر مكعب/ يوم لمدينة الطود.

وقال المهندس محمد عويس، مدير عام لمياه الشرب و الصرف الصحي، خلال الجولة، إن هذا المشروع الجاري إنشاءه يعد من أكبر وأهم المشاريع لمدينة الطود، وتعد المحطة المزمع إنشاءها من أحدث المحطات بجنوب الصعيد، وذات تقنية حديثة في نظام التشغيل بما يتماشى مع التطور والتحديث التي تسلكه شركة مياه الشرب والصرف الصحي الأقصر في تقديم خدمة للمواطنين بجوده عالية.

وأشار إلى أن المشروع سيضيف 10000 متر مكعب / يوم، بالإضافة إلى المحطة المقامة محطة الطود المدمجة ليصبح الإجمالي بالمحطتين 27000 متر مكعب / يوم، والتي تخدم جميع مدن وقرى ونجوع وعزب مركز الطود، والتي تعمل على زيادة جودة المياه المنتجة للاكتفاء الذاتي من المياه واستدامة الخدمة حتى 2030-2037، مع زيادة فرص العمل والاستثمار بالظهير الصحراوي بالطود، وكذلك القضاء على المناطق الساخنة بحواجر العديسات قبلي وبحري وتوفير الاحتياجات المائية للأنشطة المستقبلية بمركز الطود.