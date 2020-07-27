12 مركزا لخدمة 1.1 مليون مشترك لـ"الكهرباء"في أسيوط ..تعرف عليها

تنقسم محافظة أسيوط إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لقطاعين لتوزيع الكهرباء والذي يبلغ عدد المشتركين بها حوالى (1.1) مليون مشترك.

- قطاع لتوزيع كهرباء أسيوط شمال والذى يضم 6 مراكزهي (ديروط – القوصية – الفتح – أسيوط الجديدة – أبنوب – منفلوط).

- قطاع لتوزيع كهرباء أسيوط جنوب والذى يضم 6 مراكز (مركز ومدينة المنيا – البدارى – ساحل سليم – الغنايم – صدفا – أبوتيج).

وتم تطوير 16 مراكز خدمة العملاء بالمحافظة مما يتلائم مع الاجراءت ألاحترازيه لمنع انتشار فيروس كورونا ومعايير تصنيف مراكز خدمة العملاء من خلال ملائمة المكان من حيث سهولة الوصول والتهوية والإضاءة الجيدة ووجود أماكن انتظار مناسبة، وتوفير مكان لتقديم الاقتراحات والشكاوى وميكنة الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات على برنامج الشباك الواحد، واتاحة آلية للعملاء لتقييم مستوى الخدمة التى تلقاها من الموظفين مما يرفع مستوى ثقة العميل بالشركة ويضع الموظفين تحت رقابة ذاتية لتقديم مستوى خدمة عال.

وتم تركيب عدد (2) شاشة عرض (50) بوصة بمركزى خدمة العملاء بمدينة القوصية ومدينة أسيوط غرب لعرض الإجراءات والمستندات المطلوبة للخدمات المقدمة وكذلك تركيب نظام لانتظار العملاء لتوجيه تدفق المشتركين (Queue System) بالمركزين السالف ذكرهما وسيتم التركيب بباقى مراكز الخدمة تباعاً.