واشنطن: نعمل على الحد من التدخل الإيراني في الشرق الأوسط

قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث، إنه جرى تمديد حظر الأسلحة على إيران، مفسرةً ذلك بأن طهران تشكل تهديدًا لأمن الشرق الأوسط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "DMC": "نتطلع إلى اليوم الذي تتصرف فيه إيران كدولة شرعية وتحترم القرارات الأممية".

وتابعت: "نعمل مع شركائنا للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، فالتهديد الإيراني لا يقتصر على الشرق الأوسط فحسب، بل على العالم كافة، والمشاورات الدبلوماسية في هذا الصدد مهمة جدًا".

وأردفت، أن النظام الإرهابي يمول المجموعات الإرهابية والميليشيات في سوريا ولبنان والعراق واليمن، ومن ثم فإن واشنطن تعمل مع شركائها للحد من هذا التدخل الخبيث.