ضبط 605 قاروصات سجائر دون فواتير في حملة بالأقصر

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، في ضبط 605 قاروصات سجائر دون فواتير بالمخالفة للقانون.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن رجال الرقابة التموينية نجحوا أثناء شن حملة تموينية على الأسواق بمدينة إسنا جنوب المحافظة، في تحرير 4 محاضر تموينية بيانها كالآتي: "محضر تصرف في 600 قاروصة سجاير كيلوباترا ضد وكيل فرع شركة السجائر بوابورات المطاعنة، و3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.

وفي مدينة القرنة، شنت إدارة الرقابة التموينية حملة على الأسواق، وجرى تحرير 8 مخالفات شملت مخالف سجائر دون فواتير بإجمالي 5 قاروصات سجائر، و3 شهادات صحية، و4 عدم الإعلان عن الأسعار.