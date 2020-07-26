التموين توضح أسعار اللحوم المطروحة لاستقبال عيد الأضحي

قال المهندس أيمن حسام، مساعد وزير التموين، إن لحوم عيد الأضحي ستكون متوافرة بكميات كبرى في كافة منافذ الوزارة، حيث حصلت الوزارة على أكثر من 3 الآف طن من اللحوم السوداني الطازجة، وسيتم طرحه بسعر 85 جنيه للكيلو: "ده أكثر من احتياجاتنا".

وأضاف "حسام" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلاميتين مفيده شيحة ومنى عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه تم توفير خراف مبرده سوداني بسعر 90 جنيها للكيلو جرام، وخراف بلدي بسعر 100 جنيه للكيلو جرام، ولحوم برازيلي مجمدة سعرها 65 جنيها للكيلوجرام، وخراف حيه بسعر كيلو 58 جنيه، موضحا أن هناك ما يقرب من 65 شادر منتشرين في مختلف أنحاء الجمهورية، وسيتم توفير اللحوم بأسعار مناسبة للجميع.

وأكد أن الوزارة تقوم بتوفير "كمامة قماشية" يتم توفيرها بمنافذ الوزارة المنتشره في أرجاء الجمهورية، كما تم طرح 40 مليون كمامة بمتوسط كمامتين لكل بطاقة تموينية بسعر 6 جنيه وبحد أقصي 8.5 جنيه وهو سعر التكلفة، مشيرا إلى أن الكمامة القماشية قد تم تصنيعها بالمواصفات القياسية المصرية والمطابقة للمواصفات القياسية العالمية: "أحنا فخورين أن أحد موردينا الأربع بيصدر نفس الكمامة دي لفرنسا، والمواطن المصري لا يقل عن أي مواطن في العالم، وهي كمامة مطلوبة عالميا، ومثيلها في السوق الحر يتجاوز الـ20 جنيه".

وتابع: "المواطن هيحصل ضمن المبادرة الرئاسية مايغلاش عليك على 200 جنيه في صورة خصومات، ومش هياخدها لا فلوس ولا سلع ولا تموينية ولا غذائية، وقمنا بإمداد وزارة المالية بأسماء 22 مليون مواطن مستحقين للدعم، وسيتم توفير حد أقصي ألف جنيه للبطاقة".