"مطاي العام" تسجل صفر إصابات "كورونا" على مدار 3 أيام متصلة

قال مسوؤل بمديرية الصحة بالمنيا، إن مستشفى مطاي العام بشمال المحافظة لم تسجل دخول أي مواطنين مصابين بفيروس كورونا خلال 3 أيام متصلة، إذ سجلت صفر إصابات حتى الآن ولا يوجد سوى 4 مصابين فقط دخلوا المستشفى قبل أيام ويتلقون العلاج.

وسجلت مستشفى عزل ملوي بجنوب المحافظة، صفر إصابة على مدار 24 ساعة، وذلك قبل نحو 4 أيام.

وأوضحت مصادر طبية، أن هناك تراجعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بكورونا التي يجري رصدها وتسجيلها بالمحافظة يوما تلو الآخر، كما أن عدد حالات الشفاء في إرتفاع ملحوظ مقارنة بالأشهر الماضية.

وخصصت المنيا 14 مستشفى لاستقبال حالات المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، هي "مطاي المركزي، بني مزار، العدوة، مغاغة، الفكرية المركزي، الصدر بمدينة المنيا، ملوي، الحميات بالمنيا، ومغاغة، والعدوة، وديرمواس إلى جانب مستشفى المبرة، وجراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط".