المطعم الثالث بحلوان.. الحبس سنتين لمالك حاتي شهير استخدم لحم الحمير

قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بحلوان، برئاسة المستشار وائل الشوربجي، وبحضور كيرلس وجيه، وكيل النيابة، وأمانة سر صلاح صابر، بمعاقبة مالك مطعم "حاتي" شهير بحلوان، بالحبس لمدة سنتين، وتغريمه مبلغ 30 ألف جنيه، لإدانته باستخدام لحوم الحمير، في صناعة الكفتة.

ويعد هذا المطعم هو الثالث في حلوان، والذي يصدر بحق مالكه حكم بالسجن، بعد مالكي مطعمين شهيرين، صدر ضدهما حكمان بالحبس، الأسبوع الماضي.

وأشارت أوراق القضية رقم 3508 لسنة 2020، الى أن المعامل المختصة، أجرت تحاليل للعينات المسحوبة، ووزنها "كيلو" وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين إيجابيتها للفصيلة "الخيلية"، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأجرت المعامل تحاليل العينات المسحوبة من المطعم، نفاذا لأمر النيابة العامة، بتحليل العينات المتحفظ عليها، وإعداد تقرير حولها، وسحبت اللجنة المختصة، العينات بطريقة فنية، ووضعتها فى أكياس شفافة، وجرى إرسالها للمعامل، والتي أصدرت النتيجة المتقدمة.

وأمرت النيابة بإحالة مالك المطعم، للمحاكمة الجنائية، حيث استمع القاضي وائل الشوربجي، رئيس المحكمة، لمرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهم، وأصدر حكمها المتقدم.