صلاح حسب الله: كرامة المصريين بالخارج خط أحمر في عهد السيسي

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن كرامة جميع المصريين بالخارج وفي مختلف دول العالم أصبحت خطا أحمر، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الحكومة باتت لا تسمح من قريب أو بعيد بالمساس بكرامة أي مصري خارج الحدود.

ووصف "حسب الله"، في بيان اليوم، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج بأنها وزيرة "مقاتلة" من طراز فريد، ونجحت بكل احترافية وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في تنفيذ التكليفات الرئاسية بكل القضايا المتعلقة بأبناء مصر في الخارج الذين أصبحوا سفراء داعمين لمصر، والزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وأشاد بسرعة تواصل وزيرة الهجرة مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر في الكويت؛ لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين في أثناء تأدية عمله، مؤكدا أنه على الرغم من أنها حالة فردية لكن السفيرة نبيلة مكرم لا تتوانى لحظة في متابعتها، والتوصل إلى جميع الحقائق بشأنها والدفاع عن هذا المصري وغيره من أبناء مصر في الخارج.

يشار إلى أن السفيرة نبيلة مكرم، أكدت تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة، وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها، وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.

وأكد السفير هشام عسران أن الحادث فردي لا يمس متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

كما أوضح القنصل العام أنه ألقي القبض على المعتدي، وجرى تسجيل القضية جنحة ويجرى متابعة القضية، منوها بتواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري "وليد" المعتدى عليه، وكذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها "ناصر ذعار العتيبي".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو تعرض مصري مقيم بدولة الكويت يعمل كاشير بجمعية "صباح الأحمد" لاعتداء بالضرب من قبل مواطن كويتي.