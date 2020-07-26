الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لشابين فى "التنمر"

قضت محكمة جنح إمبابة، بحبس شابين عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالتنمر بطالب سودانى، وسرقة متعلقاته الشخصية، وتصوير مقطع فيديو له خلال تعديهما عليه بالضرب فى إمبابة.

بدأت الواقعة برصد أجهزة الأمن بالجيزة، مقطع فيديو متداولاً على «فيس بوك»، ظهر فيه شابان يقوم أحدهما بقذف طالب يحمل جنسية أفريقية، بحجر أثناء سيره فى الطريق العام، والتعدى عليه لفظياً وتمزيق ملابسه، بينما قام آخر بتصويرهما، وتم عمل التحريات اللازمة، وتوصل ضباط قسم شرطة إمبابة للشاب الأفريقى، الذى تبين أنه طالب سودانى، مقيم بإمبابة، وبسؤاله عن ملابسات الواقعة، قرر أنه حال سيره بأحد شوارع إمبابة، فوجئ بشخصين يستقلان «توك توك» قام أحدهما بالتنمر به لفظياً، وإلقاء حجر عليه، فيما قام الآخر بتصوير الواقعة.

وأضاف أنه أثناء معاتبته لهما اعتديا عليه بالضرب دون حدوث إصابات، وتمزيق ملابسه، واستوليا على حقيبته وبداخلها «بعض الملابس- حذاء رياضى - هاتف محمول - مبلغ مالى».

تم تكثيف الجهود وتحديد هوية مرتكبى الواقعة، وتمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول المستخدم فى التصوير، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن متعلقات المجنى عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت تحقيقات النيابة أن أحد المتهمين اعتاد تصوير مثل هذه الفيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى من أجل الشهرة والحصول على المال.

واعترف المتهمان فى التحقيقات باعتيادهما تصوير بعض المقاطع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى سعياً وراء الربح من زيادة نسب المشاهدة، واتفاقهما على ارتكاب الواقعة وتصويرها تحقيقاً لنفس الغرض، لكنهما أنكرا سرقة المجنى عليه.