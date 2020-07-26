"المالية": 15 مليار جنيه إيرادات جمركية خلال الشهرين الماضيين

بلغت حصيلة الجمارك المصرية خلال الشهرين الماضيين نحو 15 مليار جنيه بالمنافذ الجمركية الرئيسية: الإسكندرية وبورسعيد والدخيلة والسخنة، وذلك وفقاً للتقارير الشهرية لوزارة المالية، كما بلغت الحصيلة الجمركية فى جمارك الإسكندرية خلال مايو ويونيو الماضيين 6.4 مليار، بينما بلغت حصيلة الجمارك فى منفذى السخنة والدخيلة خلال الفترة نفسها نحو 5.5 مليار، فى حين بلغت حصيلة الجمارك فى بورسعيد خلال الـ60 يوماً الماضية نحو 3.2 مليار.

وكانت «المالية» أقرت سلسلة حوافز جمركية وتذليل عقبات وتيسير إجراءات جمركية أمام مجتمع الأعمال، من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة، بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.

وأفرجت مصلحة الجمارك عن مجموعة من الرسائل الجمركية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، مثل: القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وقطع غيار السيارات، وإكسسوار التليفون المحمول، ولعب الأطفال، أما فيما يخص «زيرو جمارك»، فأفرجت جمارك الإسكندرية عن سيارات بـ3٫9 مليار جنيه فى يونيو الماضى.